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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 23 августа

Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров пролетит на расстоянии примерно в шесть миллионов километров от Земли, говорится на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.

Как утверждают специалисты, объект максимально приблизится к планете 23 августа, в 8:18 UTC (11:18 мск). Ожидается, что минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит 0,04 астрономической единицы, или почти 6,1 миллиона километров. Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы, или менее 7,5 миллиона километров.

Диаметр астероида, по оценкам ученых, составляет от 430 до 960 метров, его скорость — 14,25 километра в секунду, пишет РИА Новости.

Астрономический объект относится к числу тех, которые пересекают орбиту Земли, однако это не означает, что он обязательно столкнется с планетой.

Астрономическая единица — это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.