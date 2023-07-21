В России и мире

В России вырос спрос на отечественные контактные линзы

Спрос на отечественные контактные линзы в РФ есть, их производство растет, а качество постепенно будет увеличиваться в соответствии с требованиями потребителей, заяви первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

«В первом квартале 2023 года объем производства контактных линз в стране вырос на 10,5%, то есть спрос есть. Поскольку на российского производителя стали обращать внимание и использовать его продукцию, значит, качество постепенно будет расти в соответствии с требованиями клиентов», - цитирует его РИА Новости.

Осьмаков также напомнил, что в РФ девять производителей контактных линз, включая тех, кто поставляет свою продукцию в страны ближнего зарубежья - например «Фирма Конкор». «Что касается их качества, то для системы государственного регулирования обращения медицинских изделий оно заключается в следующем: если продукция допущена к обороту, то она априори качественная. Хуже или лучше импортного - это решает сам потребитель», - сказал он, отвечая на вопрос о критике их качества россиянами.