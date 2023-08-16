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Тело недоношенного младенца обнаружили в туалете московского торгового центра

Тело младенца обнаружили в туалете в торговом центре на Свободном проспекте на востоке Москвы в воскресенье вечером, сообщила столичная прокуратура.

«Вечером в санитарном узле в торговом центре на Свободном проспекте обнаружено тело новорожденного ребенка. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», - приводит сообщение РИА Новости.

Позже выяснилось, что ребенок, тело которого нашли в туалете в московском торговом центре, был сильно не доношен – он провел в утробе матери лишь около трех месяцев.

«Предварительно, плод соответствует 10-12 неделям беременности. Личность матери установлена, 27-летняя женщина в настоящее время находится в медицинском учреждении", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Считается, что ребенок имеет шансы родиться живым, если его гестационный возраст превышает 22 недели.