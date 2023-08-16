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ВОЗ: Система медицинских работников находится на грани краха во всем мире

Медицинские работники превысили свои возможности во время пандемии COVID-19, эта система находится на грани краха во всем мире, заявил в интервью Financial Times главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.

«Когда вы просите рабочую силу выйти за рамки своих возможностей, она терпит крах. И глобальный медицинский персонал близок к этому моменту», - цитирует его РИА Новости.

В качестве примера эксперт приводит Национальную службу здравоохранения Великобритании, операционные недостатки которой «были скрыты стремлением рабочей силы выйти за рамки нормального» во время кризиса COVID-19.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что Национальная служба здравоохранения Великобритании, которая страдает от нехватки медиков, зафиксировала новое рекордное число пациентов, ожидающих очереди на лечение, – 7,6 миллиона человек. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала.