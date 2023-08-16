В России и мире

Минсельхоз опроверг сообщения о грядущем существенном подорожании хлеба

Динамика цен на хлеб в РФ в этом году не превысит уровень общей инфляции, ожидают в Минсельхозе. Так ведомство прокомментировало распространенную в некоторых СМИ информацию о существенном подорожании хлеба в ближайшие месяцы.

Подчеркнув, что эта информация «не имеет ничего общего с действительностью», ведомство отмечает, что самообеспеченность РФ зерном на 85,4% превышает внутренние потребности, пишет «Интерфакс».

«На фоне рекордного прошлогоднего урожая цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже уровней на аналогичный период 2022 года. Стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки за последний год практически не изменилась ни в оптовом, ни в розничном сегменте. При этом цены на муку у производителей на данный момент примерно на 15% ниже, чем годом ранее», - говорится в сообщении.

Текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий, уверены в министерстве. «Стоит отметить, что основная доля производственных затрат в этом сегменте приходится на другие составляющие, включая электроэнергию, логистику, компоненты оборудования», - поясняется в сообщении.