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ВОЗ разрабатывает стратегию для прекращения передачи оспы обезьян между людьми

Всемирная организация здравоохранения разрабатывает стратегию долгосрочной борьбы с оспой обезьян, включающую способы прекратить передачу заболевания между людьми.

Оспа обезьян (mpox) стала одним из заболеваний, привлекших внимание ВОЗ, которая рекомендует странам вести борьбу с ним на постоянной основе. По мнению организации, правительства должны ввести задачи по выявлению, профилактике mpox в программы борьбы с ВИЧ, пишет RuNews24.

Рекомендации опубликованы в «Постоянных рекомендациях по mpox», которые вступили в силу 21 августа.

ВОЗ готовит глобальную стратегическую основу, рассчитанную на 2023-2027 годы, по усилению контроля за распространением оспы обезьян и для предотвращения передачи ее от человека к человеку. В организации напомнили, что несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации по mpox, болезнь продолжает представлять угрозу.