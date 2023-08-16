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В БРИКС в 2024 году войдут шесть новых стран

Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на пресс-конференции по итогам 15-го саммита БРИКС, пишет ТАСС.

«Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопия, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС. Членство вступает в силу с 1 января 2024 года», - отметил южноафриканский лидер.

БРИКС не будет ограничиваться лишь одной фазой расширения, заявил Рамапоса.

«Пять стран БРИКС достигли соглашения касательно руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур процесса расширения БРИКС <...>. Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения, за которой последуют и другие фазы [расширения объединения]», - заявил он.