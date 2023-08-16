В России и мире

В Риме слон и жираф сбежали с киносъемок

Видеоролик со слоном и жирафом, бегущими по улице на окраине Рима, распространился в итальянских СМИ после того, как его опубликовал канал городской хроники Welcome to Favelas.

Видео: РИА Новости

На видео, снятом в квартале киностудий Чинечитта (Cinecittà), животные бегут мимо припаркованных машин, преследуемые несколькими мужчинами. Фоном для сцены стали декорации, воссоздающие портик с античными колоннами, пишет РИА Новости.

По всей видимости, слон и жираф принимали участие в съемках некого фильма или рекламного ролика, а настичь их пытались приставленные к ним работники. Дальнейшая судьба беглецов пока неизвестна, но, скорее всего, их отловили - дело было не на улицах города, а в пределах киностудии.