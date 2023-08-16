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Неизвестные обстреляли кемпинг с туристами в Крыму

Неизвестные обстреляли кемпинг с туристами в Крыму, сообщает Telegram-канал «Baza».

Фото: «Baza» / Telegram

«Сегодня ночью остановившиеся в кемпинге Оленевка Village в Черноморском районе услышали два громких выстрела, будто из гранатомёта. Когда люди вышли посмотреть, кто стрелял, то примерно в 10 метрах от берега они увидели две резиновые лодки, в которых находилось около 10 человек», - пишет «Baza»

Когда неизвестные увидели, что их заметили, прозвучало еще несколько выстрелов, но уже из автоматического оружия. После короткой стрельбы люди на лодках уплыли. Одна из пуль попала в автокемпинг, никто не пострадал.

После происшествия в полиции Черноморского района объявили сбор личного состава и ввели план «Крепость». Неизвестных ищут.