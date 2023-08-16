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Пропавший в Санкт-Петербурге музыкант нашелся

Пропавший в Санкт-Петербурге музыкант Андрей Шаталин нашелся. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!» - говорится в сообщении.

Напомним, один из основателей рок-группы «Алиса» сегодня вышел из дома и не вернулся.