В России и мире

Премьеру сиквела «Дюны» отложили до марта 2024 года из-за забастовок в Голливуде

Американская кинокомпания Warner Bros. приняла решение о переносе премьеры фильма «Дюна: часть вторая» с 1 ноября 2023 года на 15 марта 2024 года в связи с продолжающимися забастовками актеров и сценаристов в США. Об этом сообщил журнал Variety.

По информации издания, компания Legendary Entertainment, которая также занята созданием картины, согласилась с новой датой.

Помимо сиквела «Дюны», Warner Bros. также перенесла премьеру фильма «Годзилла и Конг: новая империя» с 14 марта на 12 апреля 2024 года, пишет ТАСС.

В результате начавшейся 2 мая забастовки актеров и сценаристов в США было приостановлено производство множества телепередач и крупных кинопроектов. Решение о начале протеста было принято после шестинедельных переговоров с кинокомпаниями о заключении новых соглашений и повышении заработной платы. Последняя забастовка сценаристов проводилась в США в 2007 году. Она продолжалась 100 дней и нанесла ущерб отрасли на сумму $3 млрд.