В России и мире

Кравцов: Россия фактически вошла в десятку лучших стран мира по общему образованию

Россия фактически вошла в десятку лучших стран по качеству общего образования, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области.

«В рамках нацпроекта "Образование" поставлена цель - войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. На сегодня мы фактически вошли в нее. Качество российского образования подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах. Гордимся их победами», - цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что власти максимально поддерживают интеграцию новых регионов РФ в образовательное пространство страны, распространяют все программы и выплаты, также большую работу проводят регионы-шефы.