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Принята вторая Йоханнесбургская декларация стран БРИКС

На сайте Кремля сообщили о принятии принятии второй Йоханнесбургской декларации стран БРИКС.

Отмечается, что последняя была принята по итогам XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге, пишет FlashNord.

«Мы, главы государств и правительств Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики, встретились в г. Сэндтоне, Южная Африка, 22–24 августа 2023 года на XV саммите БРИКС, который прошел под девизом "БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности"», - сообщается в тексте декларации.

В тексте также говорится, что главы государств заявляют о «своей приверженности духу БРИКС.