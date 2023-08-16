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Вертолет с 20-ю морпехами США разбился у берегов Австралии

У побережья Австралии разбился военный вертолет Osprey, на борту которого находились 20 американских морских пехотинцев, передают иностранные и российские СМИ. Известно, что нескольким военным удалось спастись. О погибших пока не сообщалось.

Крушение произошло утром 27 августа во время учений Predator's Run 2023 возле острова Мелвилл. Минобороны Австралии сообщило, что «инцидент связан с военнослужащими США» и что на вертолете не было австралийцев.

«На этой критически ранней стадии мы сосредоточены на реагировании на инцидент и на обеспечении безопасности участников»,— говорится в заявлении ведомства.

Как отмечает «Коммерсант», в учениях Predator's Run на островах Тиви принимают участие больше 2,5 тыс. военных США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора и Индонезии.