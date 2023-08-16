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Гарри Поттер родился в российском городе

В городе Кемерово в пятницу, 25 августа, родился мальчик, которого родители решили назвать Гарри Поттером. По сообщениям российских СМИ, Алина и Сергей Поттеры решили назвать своего ребенка в честь героя популярной фэнтезийной саги, как только узнали пол малыша. По словам отца, в семье Поттеров рано или поздно должен был появиться мальчик с именем Гарри.

Родители полагают, что как бы они ни назвали новорожденного, его с такой фамилией в будущем все равно называли бы Гарри Поттером.

«Только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся, и по крайней мере, сына всегда будут запоминать по имени», — цитирует слова отца ребенка «Газета.ру».

Напомним, первая публикация романа «Гарри Поттер и философский камень» состоялась в 1997 году. Его написала британская писательница Джоан Роулинг. С момента выхода первой книги произведения о мальчике-волшебнике и его друзьях, которые обучаются в школе чародейства и волшебства, обрели огромную популярность, признание критиков и коммерческий успех во всем мире.