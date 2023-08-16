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Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты

С 1 сентября в Париже будет невозможно арендовать электрические самокаты, сообщает в воскресенье телеканал RTBF.

По данным канала, мэрия города не намерена возобновлять контракты с тремя частными операторами, развернувшими парк этих транспортных средств в Париже, который станет первой европейской столицей, запретившей услугу по предоставлению электросамокатов населению.

Как передает «Интерфакс», поставщики этой услуги должны убрать с парижских улиц самокаты, которыми можно пользоваться до конца августа.

Это решение основано на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняли участие более 100 тысяч парижан. За запрет высказались 89% участвовавших в референдуме 2 апреля.

Причиной проведения такого голосования стали проблемы, создаваемые разбросанными по всему городу самокатами, но особенно беспокойство о безопасности их пользователей.