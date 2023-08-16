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Скончалась знаменитая советская балерина Светлана Адырхаева

Пресс-служба Большого театра сообщила о кончине в возрасте 85 лет знаменитой советской и российской балерины, балетмейстера, хореографа Светланы Адырхаевой.

В пресс-службе отметили, что Светлана Адырхаева ушла из жизни сегодня днем у себя дома после продолжительной болезни. Сейчас театр и родные решают вопрос о дате прощания.

Как отмечает «МК», балерина закончила Ленинградское хореографическое училище, была солисткой балетной труппы Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки, работала в Одесском государственном театре оперы и балета. В балетную труппу Большого театра она пришла в 1960 году и являлась солисткой до 1988 года. Она исполняла партии Одетты в «Лебедином озере», Заремы в «Бахчисарайском фонтане» и другие партии. Затем она работала балетмейстером-репетитором Большого театра.