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В российском городе младенец утонул в ванной, пока его мать спала

В городе Камышин Волгоградской области восьмимесячный малыш утонул в ванной, пока его 16-летняя мать спала. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным следователей, девушка решила искупать ребенка, она набрала в ванну воды, опустила малыша и зачем-то вернулась в спальню. Там она уснула, ребенок же за это время захлебнулся.

Тело малыша обнаружил сожитель юной матери. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.