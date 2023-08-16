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Основательница Wildberries снова стала богатейшей женщиной в России

Основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России в 2023 году по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликовали 28 августа.

Капитал Бакальчук оценивают в 7 млрд долларов. Она возглавила рейтинг во второй раз подряд, пишет FlashNord.

Второе место заняла Татьяна Литвиненко (2,8 млрд долларов). В 2022 году она получила от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро».

На третьей строчке находится Варвара Скоч, дочь партнера миллиардера Алишера Усманова Андрея Скоча. В 2020 году она стала владельцем доли в холдинге USM с оценкой капитала в 2,5 млрд долларов.

Также в топ-5 вошли жена Алексея Мордашова Марина Мордашова (1,85 млрд долларов), которой принадлежит 52% акций Nordgold, и Лидия Михайлова с сыновьями (1,55 млрд долларов), владеющая более 80% акций группы «Черкизово».