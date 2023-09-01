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Осень и зима в России будут на один-три градуса выше нормы - синоптик

Сентябрь практически на всей территории России будет теплее нормы на 2 градуса, количество осадков в Европейской России будет близким к норме, с небольшим дефицитом, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сентябрь на большой части Европейской территории России, и практически на всей территории России, будет теплее нормы как минимум на 2 градуса. На северо-востоке, на Русском Севере, на 3-3,5 градуса теплее положенной климатической нормы», - рассказал он РИА Новости.

Синоптик отметил, что количество осадков будет близким к норме, с небольшим дефицитом.

«В северной половине Европейской России будет довольно сухая осень, с дефицитом осадков до 10-30%, в средней полосе - близко к норме, а вот в южной половине - с небольшим переизбытком дождей на 10%», - сказал Евгений Тишковец.