В России и мире

Умер солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер

Солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер ушел из жизни в возрасте 47 лет в пятницу, сообщается на официальном сайте ГАБТа.

«Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актёрской харизмой», - приводит сообщение РИА Новости.

В театре уточнили, что «с большой долей вероятности» церемония прощания пройдёт 6 сентября. «Окончательную дату и место сообщим позднее», - добавили в ГАБТе.

Коллектив и руководство певца также выразили соболезнования его родным и близким.

Максим Пастер родился 4 декабря 1975 года в Харькове (Украина). В 1994 году он окончил отделение хорового дирижирования Харьковского музыкального училища. После окончания вокального факультета Харьковского государственного института искусств в 2003 году Пастер дебютировал в Большом театре в партии Баяна на премьере оперы «Руслан и Людмила» Глинки, а в 2004 году был принят в оперную труппу.

Выступал в постановке оперы Николая Римского-Корсакова «Псковитянка» в стенах Псковского Кремля в 2010 году.