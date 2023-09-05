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В аэропорту Внуково открылось метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке «Рассказовка» — «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро.

«Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково", для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы", — цитирует его РИА Новости.

Мэр отметил, что всего построили 14 станций метро.

«Сегодня запускаем последние две — "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов страны — 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт», — указал Собянин.

Напомним, самолеты авиамаршрута Псков - Москва приземляются в аэропорту Внуково.