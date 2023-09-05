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В России и мире

Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву

08.09.2023 12:50|ПсковКомментариев: 0

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября из-за «производственной необходимости», сообщила Росавиация в своем Telegram.

«Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведет оперативное совещание», — добавили в агентстве.

Как отметили в Росавиации, Red Sea Airlines готова перенести дату полета пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю, а при отказе от перелета — компенсировать стоимость билета в полном объеме, пишет РИА Новости.

Накануне агентство сообщило, что взяло на особый контроль выполнение полетов египетской авиакомпанией.

Это произошло после того, как Red Sea Airlines почти двое суток не могла обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно из-за неисправности самолета. Как объяснили в агентстве, проблема связана с тем, что в авиапарке перевозчика всего два воздушных суда.

Росавиация дала Red Sea Airlines указания принять все необходимые меры по обеспечению пассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы. Туристов в Шарм-эш-Шейхе, ожидавших свой рейс, разместили в отеле за счет компании. Гостиницы предложили также пассажирам, планирующим улететь из Москвы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, оба рейса состоялись накануне.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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