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Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов

Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну.

«Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов, находящихся под санкциями..., для финансирования восстановления Украины», - говорится в сообщении агентства.

Глава МИД отметил, что правительство одобрит законопроект в течение двух недель, после чего он будет отправлен в парламент, пишет РИА Новости.

Ранее эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) сообщило, что в Эстонии заморожено 34,8 миллиона евро, в том числе более 8,7 миллионов евро на счетах авансовых платежей Налогово-таможенного департамента.

После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.

Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права», Москва «будет изыскивать возможности бороться с этим».

Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что «упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается».