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Умер клонировавший овцу Долли ученый

Ученый из Шотландии Иэн Уилмут, руководивший группой, которая создала первое клонированное млекопитающее, — овечку Долли, умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Sky News.

«Он был титаном научного мира, возглавляя команду института Рослина, которая клонировала овцу Долли — первое млекопитающее, клонированное из взрослой клетки, — что изменило научное мышление того времени», — заявили в Эдинбургском университете.

В заявлении отмечается, что «этот прорыв продолжает способствовать многим достижениям, достигнутым в области регенеративной медицины».

Клонированная овечка Долли появилась на свет 5 июля 1996 года. От одной самки была получена неоплодотворенная яйцеклетка, из которой впоследствии изъяли ядро, где находится генетическая информация. У другой взяли клетку молочной железы (которая является соматической, а не половой) и также извлекли ядро. Соединив его с яйцеклеткой, эмбриологи подсадили получившуюся клетку суррогатной матери, пишет «Газета.ру».

Овечка прожила всего семь неполных лет — почти вдвое меньше положенного срока. 14 февраля 2003 года было принято решение усыпить Долли, которая страдала от болезни легких. За свою непродолжительную жизнь клонированная овечка принесла шестерых ягнят, зачатых естественным путем от барашка Дэвида.