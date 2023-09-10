В России и мире

Товарооборот между Россией и КНР вырос на 40% в 2023 году

За первое полугодие 2023-го торговля между РФ и КНР выросла на 40% — до сих пор страны не демонстрировали таких результатов, сообщил глава Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов, выступая на сессии «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

За этот период показатель достиг $115 млрд, добавил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. 2023 год превзойдет 2022-й и страны «сделают огромный товарооборот», уверен он.

Структура оборота между странами за последний год изменилась, добавил представитель Сбербанка. Если раньше «всё было достаточно просто»: из России экспортировали энергоносители, а из Китая — товары народного потребления, то «теперь мы видим, как из КНР к нам заходит много техники, сервисных решений и так далее». Эта страна во многом заменила РФ поставщиков из Центральной и Восточной Европы, США — это хороший тренд, заметил Маслов.

Ведяхин добавил, что на сегодняшний день в РФ развивается более 7,5 тыс. компаний-резидентов с китайским участием, хотя еще 20 лет назад речь шла о десятках предприятий, пишут «Известия».

Особый интерес Китай проявляет к Дальнему Востоку, пояснила «Известиям» глава Института экономики и предпринимательства Наталья Назарова. Большинство прямых иностранных инвестиций идет именно в этот регион — уже сейчас это 26 инфраструктурных проектов, которые финансируют китайские государственные компании.