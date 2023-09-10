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В России и мире

Эстония и Латвия присоединяются к европейской системе ПВО

12.09.2023 12:34|ПсковКомментариев: 0

Министры обороны Эстонии Ханно Певкур и Латвии Инара Мурниеце подписали с министром обороны Германии Борисом Писториусом письмо о намерениях присоединиться к системе ПВО ЕС «Европейский небесный щит» (European Sky Shield Initiative, ESSI), сообщила пресс-служба немецкой оборонной компании Diehl Defense, на площадке которой произошло подписание.

«Кроме того, в ходе этой встречи Эстония и Латвия подписали рамочное соглашение с Diehl Defense на закупку наземных систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM. Для обеих стран Балтии это крупнейшие инвестиции в оборону с момента их независимости более 30 лет назад», - говорится в сообщении

«Закупки проводились рекордными темпами в условиях жесткой конкуренции, что позволило нам обеспечить необходимые возможности в кратчайшие сроки и по очень доступной цене. В этом процессе эстонские и латвийские организации объединили усилия для разработки комплексных требований, тщательной оценки и переговоров. Теперь за этим должно последовать тщательное управление проектом, чтобы гарантировать, что первые системы будут доставлены и введены в эксплуатацию в 2025 году», - прокомментировал генеральный директор Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) Магнус-Вальдемар Саар, возглавляющий процесс закупок.

ESSI - проект, направленный на создание интегрированной наземной европейской системы противовоздушной обороны, первоначально инициированный Германией в августе 2022 года. К настоящему времени о своем намерении присоединиться к проекту заявили 19 европейских государств во главе с 17 странами НАТО, включая Австрию и Швейцария, пишет «Интерфакс».

«Во время сегодняшней церемонии Эстония и Латвия стали первыми странами ESSI после Германии, подписавшими контракт на системы IRIS-T SLM с Diehl Defence», - отметила пресс-служба.

Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, страна получит системы IRIS-T SLM уже в 2024 году.

Производимая Diehl Defense система IRIS-T SLM предназначена для противодействия угрозам, исходящим от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и дронов противника на дальности до 40 км и высоте до 20 км. Огневая часть SLM IRIS-T состоит из компонентов ракетной пусковой установки, радара и тактического оперативного центра. Его дополняют вспомогательные элементы, такие как мастерская, запасные части и перегрузочные машины. Как подчеркивают в компании, »система отличается высокой тактической мобильностью, возможностью развертывания пусковых установок ракет и возможностью поражения нескольких целей при низких требованиях к уровню подготовки обслуживающего персоналу».

«Система IRIS-T SLM убеждает своими отличными характеристиками при оперативном использовании в Украине. По словам заказчика, система достигла почти 100-процентной точности даже во время волн атаки с более чем 12 целями», - добавили там.

Источник: Псковская Лента Новостей
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