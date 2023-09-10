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Во Франции приостановят продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения

Французские регулирующие органы предписали компании Apple приостановить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения, передает Франс Пресс со ссылкой на французское агентство, осуществляющее контроль за радиочастотами в стране (ANFR).

«Регулирующие органы Франции во вторник предписали Apple приостановить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения», - говорится в сообщении.

Указывается, что аккредитованные лаборатории обнаружили поглощение электромагнитной энергии организмом на уровне 5,74 Вт на килограмм, пишет РИА Новости. Стандартом является показатель в 4,0 Вт на килограмм.