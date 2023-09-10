В России и мире

В Эстонии заявили, что автомобили из России не пытались въехать в страну

Ни один автомобиль с номерами РФ не пытался въехать в Эстонию после введения запрета, сообщил в среду представитель налогово-таможенного департамента балтийской республики Антс Кутти.

Как сообщило ранее МВД, Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

«На данный момент на пропускных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа мы не развернули ни одной машины», - сообщил Кутти порталу государственного телерадиовещания ERR, подтвердив, что с утра 13 сентября ни одного российского автомобиля на въезде в Эстонию не было.

Этот же запрет распространяется и на те автомобили с номерами РФ, которые принадлежат как россиянам с видом на жительство в странах ЕС, так и гражданам ЕС. Находящиеся в данный момент на территории Эстонии автомобили с номерами РФ пока могут свободно выехать из страны, но ситуация может измениться, пишет РИА Новости.

«Мы не препятствуем, если автомобили с российскими номерами вывозят за территорию Евросоюза, но ситуация может измениться за считанные часы или дни, если появятся какие-то другие регуляции. На данный момент машины можно вывезти за территорию Евросоюза», - подчеркнул Кутти.

Эстонские власти еще не приняли решение о том, как поступить с уже находящимися в республике автомобилями с российскими номерами, возможна их конфискация, сообщил в среду министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. По его словам, у МВД нет точных данных о том, сколько автомобилей с российскими номерами находятся в Эстонии.