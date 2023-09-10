В России и мире

Назначен новый глава Росавиации

Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Александр Нерадько освобожден от этой должности, сообщили в правительстве России.

Фото: правительство России

Дмитрий Ядров работал в различных должностях в государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.

В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов.