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В России и мире

Сумму Нобелевской премии увеличили на миллион шведских крон

15.09.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Фонд Нобеля принял решение увеличить сумму своих премий на один миллион шведских крон (около 90 тысяч долларов). Об этом сообщается на сайте организации.

Как указано в заявлении, изменения коснутся каждой категории Нобелевской премии. При этом представители фонда подчеркнули, что в 2020 году сумма призовых выплат уже увеличивалась и составила 10 млн шведских крон (около 894 тысяч долларов).

«Нобелевский фонд принял решение, что сумма Нобелевской премии 2023 года будет составлять 11 млн крон (около 984 тысяч долларов)», — говорится в сообщении.

1 сентября фонд Нобеля заявил, что намерен пригласить на церемонию вручения премий представителей всех стран, дипломатические миссии которых работают на территории Швеции и Норвегии. В том числе речь шла о России, Белоруссии и Иране, пишет «Газета.ру».

Однако уже на следующий день организация отозвала приглашения, направленные послам из Москвы, Минска и Тегерана. Представители фонда объяснили данную ситуацию чересчур резкой реакцией Стокгольма. В соответствующем заявлении подчеркивалось, что недовольство шведских властей «полностью затмило» первоначальное решение организации.

Теги: #нобелевская премия
Источник: Псковская Лента Новостей
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