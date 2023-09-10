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Сумму Нобелевской премии увеличили на миллион шведских крон

Фонд Нобеля принял решение увеличить сумму своих премий на один миллион шведских крон (около 90 тысяч долларов). Об этом сообщается на сайте организации.

Как указано в заявлении, изменения коснутся каждой категории Нобелевской премии. При этом представители фонда подчеркнули, что в 2020 году сумма призовых выплат уже увеличивалась и составила 10 млн шведских крон (около 894 тысяч долларов).

«Нобелевский фонд принял решение, что сумма Нобелевской премии 2023 года будет составлять 11 млн крон (около 984 тысяч долларов)», — говорится в сообщении.

1 сентября фонд Нобеля заявил, что намерен пригласить на церемонию вручения премий представителей всех стран, дипломатические миссии которых работают на территории Швеции и Норвегии. В том числе речь шла о России, Белоруссии и Иране, пишет «Газета.ру».

Однако уже на следующий день организация отозвала приглашения, направленные послам из Москвы, Минска и Тегерана. Представители фонда объяснили данную ситуацию чересчур резкой реакцией Стокгольма. В соответствующем заявлении подчеркивалось, что недовольство шведских властей «полностью затмило» первоначальное решение организации.