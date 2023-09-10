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В России и мире

В «Роскосмосе» назвали причины крушения станции «Луна-25»

16.09.2023 00:37|ПсковКомментариев: 0

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» разбилась из-за того, что акселерометры не включились и не передали необходимую для выключения двигателя информацию. Такую причину крушения назвал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились», — уточнил руководитель госкорпорации.

Юрий Борисов отметил, что причины неисправности изучаются, существует 16 версий, из которых специалисты проверили 11. Глава «Роскосмоса» добавил, что проверку планируется завершать до конца сентября.

Как отмечает «Лента.ру», 19 августа российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Станция, запущенная 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный на средней ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», должна была прилуниться в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны.

Источник: Псковская Лента Новостей
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