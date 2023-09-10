В России и мире

Польша запретит въезд легковых российских автомобилей

Польша с воскресенья запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.

«В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь», - приводит его слова РИА Новости.

На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами.

Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.