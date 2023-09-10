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Полиция начала проверку после драки в московском салоне красоты из-за купона

МВД начало проверку после появления сообщений о том, что сотрудники московского салона красоты избили мать и дочь, которые хотели получить по купону дорогостоящую услугу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

О том, что в московском салоне сотрудники избили и выгнали из заведения мать и дочь, ранее сообщали Telegram-каналы «112» и SHOT. По их информации, посетительницы пришли в салон с купоном на большую скидку, однако сотрудники студии отказались ее оказать. Как отмечает SHOT, мать и дочь приобрели купон за 2 тысячи рублей в интернете, после чего запросили у салона комплекс услуг стоимостью 22,8 тысячи рублей. С купоном их цена должна была снизиться до 4,5 тысяч рублей, т.е. примерно в пять раз, писали каналы.

Когда сотрудники студии узнали о купоне, они оттолкнули девушку, а ее мать спустили с лестницы, утверждал SHOT. Telegram-канал прикрепил к посту фото справки из травматологического отделения. В ней сказано, что пострадавшая 12 сентября получила ушиб в области правого плечевого сустава.

Также Telegram-канал показал видео, на котором видно, как сотрудник салона отталкивает девушку в сторону стены.

В салоне РБК заявили, что девушке не оказали услугу, так как она пришла по купону. «У нее работа была сложная, волосы длинные, нужно было сделать несколько смывок. Была озвучена цена выше той, которую она ожидала, и мы вежливо отказали в услуге, на что она начала бить нашего сотрудника ногой, два раза в живот», — сказал собеседник.



Купон, который приобрели мать и дочь, был куплен на сайте, уточнили в салоне. «Мы предлагали всяческие варианты, чтобы этот конфликт уладить. Они хотели работу сложную, которая занимает много времени, несколько часов, пришли они достаточно поздно. Данная услуга не входит в купон. Если бы это все входило в купон, и мы их не оказали — это одно дело. Но запрос был на сложную услугу, которая в купон не входит, вынуждены были отказать», — объяснил руководитель студии.

Он уточнил, что действие купона не распространяется на услугу «смывка» на темные волосы, какие были у девушки.

Руководитель салона отметил, что обратился в полицию. «Мы написали заявление, ведется дело, прикреплены все видео, как она избила сотрудника салона», — сказал он. На кадрах с камер видеонаблюдения, которые салон предоставил РБК, видно, что девушка пытается зайти в зал и пинает сотрудницу, которая пытается ее остановить.