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Умер известный поэт-песенник, муж Александры Пахмутовой Николай Добронравов

Скончался один из самых знаменитых поэтов-песенников России Николай Добронравов. Лауреату Государственной премии СССР было 94 года. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщают российские СМИ.

Николай Добронравов родился в 1928 году. Он был мужем композитора Александры Пахмутовой. Будущие супруги и соавторы познакомились в 1950-е и прожили вместе более 60 лет. Они написали порядка 400 песен («Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Надежда», «Как молоды мы были», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой», «Беловежская пуща» и другие). Их песни исполняли многие звезды советской эстрады (Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Валентина Толкунова и др.).

Фото: iz.ru