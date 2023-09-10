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В России и мире

Неизвестную картину Рафаэля обнаружили в одной из частных коллекций

17.09.2023 21:18|ПсковКомментариев: 0

Найдена неизвестная ранее картина итальянского живописца эпохи Возрождения Рафаэля Санти. Об этом сообщило агентство ANSA в воскресенье, 17 сентября, со ссылкой на заявление организаторов международной конференции в итальянской Перголе, посвященной творчеству художника.

Как уточняется, картина «Магдалина с лицом Кьяры Фанчелли, жены Перуджино» была обнаружена искусствоведами в одной из частных коллекций за пределами Италии. После тщательного изучения полотна было сделано заключение заключение, что оно принадлежит кисти Рафаэля, пишут «Известия».

«Работа на панно из тополя размером 46 на 34 см, датированная 1504 годом и принадлежащая частной коллекции за границей, после тщательного анализа была приписана художнику из Урбино группой ученых», — отмечает агентство.

Источник: Псковская Лента Новостей
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