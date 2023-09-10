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Школы России получили более 755 тысяч новых учебников по истории

Школы всех регионов России получили более 755 тысяч новых единых учебников по истории России. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает Минпросвещения РФ.

Фото: Минпросвещения РФ

В основе учебника – принципы исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому страны, пишет FlashNord.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что это первый единый учебник для всей страны. Планируется до конца 2025 года подготовить единые учебники по всем предметам, что позволит укрепить единое образовательное пространство.