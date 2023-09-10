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В России и мире

Латвия обяжет более 3,5 тысяч россиян покинуть страну в течение трех месяцев

18.09.2023 14:54|ПсковКомментариев: 0

Порядка 3,6 тысяч проживающих в Латвии граждан России на этой неделе получат предписания о необходимости покинуть территорию страны после того, как они не сдали экзамен по знанию латышского языка или не подали заявку на его прохождение. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на заявление представителя МВД прибалтийской республики.

«Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку [на его прохождение] <...>, будет отправлено извещение о том, что им - их наберется примерно 3 600 - придется покинуть Латвию», - отметила представитель управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе. По ее словам, не подавших заявку на прохождение тестирования россиян обяжут покинуть страну в течение 90 дней.

В сентябре 2022 года Сейм (однопалатный парламент) Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязывали граждан России - владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы, пишет ТАСС. 

14 сентября латвийский парламент утвердил в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, продлевающие на два года срок сдачи экзамена по государственному языку для получения права на постоянное проживание в республике. Теперь проживающие в Латвии граждане РФ смогут получить временный ВНЖ сроком на два года, за этот срок им необходимо будет сдать экзамен по государственному языку. Заявку на получение ВНЖ необходимо направить до 31 декабря 2023 года. Отсрочка затронет лишь записавшихся на сдачу экзамена до начала сентября 2023 года, не прошедшим тестирование дадут возможность пересдачи. От сдачи экзамена освободят лишь лиц старше 75 лет. 

Теги: #Латвия
Источник: Псковская Лента Новостей
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