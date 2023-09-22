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Посольство РФ посоветовало россиянам избегать поездок в Нидерланды на авто с российскими номерами

Посольство России в Гааге рекомендует россиянам воздержаться от поездок в королевство на личных автомобилях, сообщил посол РФ в стране Александр Шульгин.

«Официальная Гаага вопрос толкования приложения XXI к директиве ЕС № 833/2014 не комментировала. Тем не менее до получения разъяснений рекомендовали бы россиянам воздержаться от поездок в королевство на личном автотранспорте», — заявил Шульгин.

Дипломат отметил, что в посольстве внимательно отслеживают ситуацию и готовы незамедлительно реагировать в случае конфискации нидерландской таможней личных вещей или автотранспортных средств у россиян.

«Вместе с тем наши соотечественники с подобными жалобами в посольство пока не обращались», — пояснил дипломат «Известиям».

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения, как следует толковать запрет на импорт из РФ попавших под ограничения товаров, прописанных в регламенте № 833/2014. Из них следует, что санкции действуют, в частности, на легковые автомобили. О запрете на въезд машин с российскими номерами уже объявили страны Прибалтики, Финляндия, Польша, Германия.