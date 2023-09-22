В России и мире

Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности

Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как об этом говорилось уже на высшем уровне, эта работа ведется», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, в какой стадии сейчас концепция безопасности РФ и Белоруссии.

В апреле президент России Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности, пишет РИА Новости.