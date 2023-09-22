Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
распродажа стройматериалов
Господин Рейтингомер
как не впасть в уныние осенью
о тенденциях на рынке недвижимости
детский бесплатный туризм
соревнования по спортивному мечу
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
исторический фестиваль в Выбутах
Livan X3pro скоро в Пскове
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Истфакт» Форпост на Ловати
Кружки и секции в Пскове
самое время для ремонта
о роли педагогов
Богатство «Голубых озер»
 
 
 
ещё В России и мире 22.09.2023 10:290 Рисков распространения чумы в России на сегодня нет - Роспотребнадзор 22.09.2023 21:100 Умер бывший президент Италии 22.09.2023 21:000 В Балтийском море обнаружили крупную утечку метана 22.09.2023 19:000 Подводный парк «Янтарный» открыли под Калининградом 22.09.2023 12:520 Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности 22.09.2023 10:290 Рисков распространения чумы в России на сегодня нет - Роспотребнадзор
 
 
 
Самое популярное 18.09.2023 14:430 Два пациента сбежали из психбольницы под Псковом 19.09.2023 09:430 Названа причина масштабного пожара в псковском «Техносваре» 20.09.2023 13:490 Мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Пскове 19.09.2023 13:362 Александра Грацкого ждет повышение в администрации Пскова 20.09.2023 14:250 Опубликованы фотографии с места трагедии на улице Байкова в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Подводный парк «Янтарный» открыли под Калининградом

22.09.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

В подводном парке «Янтарный» прошла официальная церемония открытия, сообщила пресс-секретарь калининградского Музея Мирового океана Екатерина Говорова.

«Церемония открытия парка состоялась на базе дайв-клуба "Посейдон39", расположенного на берегу озера Синявинское в поселке Янтарный. В ней приняли участие вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко, начальник Главного управления МЧС РФ по Калининградской области генерал-майор Роман Емельянов и другие. В приветствии они подчеркивали, что на туристической карте региона появился очень знаковый объект, который быстро станет одной из ярких достопримечательностей и точкой притяжения», - цитирует ее «Интерфакс».

По словам Говоровой, официальные представители и гостьи смогли при желании облачиться в гидрокостюмы и спуститься к экспонатам подводного парка, которые расположены на глубинах от 10 до 21 метра. Вода в озере еще достаточно теплая, хотя на глубине уже ощущается разница температуры с поверхностью. Но при этом подводный парк «Янтарный» будет работать и в зимнее время.

В подводном парке находятся различные интересные объекты, связанные жизнью людей и промышленных предприятий, военных. Так, часть подводной коллекции переданы парку Калининградским янтарным комбинатом, так как ранее озеро Синявинское являлось карьером, где добывали янтарь. Подводный маршрут дополнен специальным этикетажем, на берегу установлены информационные щиты, пояснила Говорова.

Подводный парк предназначен также для обучения и подготовки аквалангистов-ныряльщиков, которые потенциально заинтересованы в реализации научно-исследовательских проектов по подводной археологии в сотрудничестве с Музеем Мирового океана. Также совместно с АО ИО РАН и КГТУ ведется мониторинг состояния акватории и гидрологические исследования, что также является важными задачами создания подводного парка.

Планируется, что после того как погружения будут завершены, участники мероприятия проведут научную конференция, приуроченную к открытию подводного парка.

Подводный парк «Янтарный» - проект Музея Мирового океана, фонда «Морское наследие Отечества». Он реализуется при грантовой поддержке Русского географического общества. Содействие оказывает также правительство Калининградской области.

Озеро Синявинское - это еще немецкий выработанный карьер по добыче янтаря, который был затоплен пресной водой уже после того, как в нем вырос большой лес. На берегу водоема работают два центра дайверов, имеющие всю необходимую инфраструктуру, оборудование для подводного плавания и технику. Они проводят стандартные погружения, обучают всех желающих, принимают участие в съёмках художественных фильмов, следят за сохранностью своих подводных объектов. Глубина озера составляет до 23 метров.

Теги: #калининград
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
В опросе приняло участие 211 человек
22.09.2023, 22:520 Администрация Плюсского района расторгла контракт на строительство Центра культурного развития 22.09.2023, 22:281 Плата за ЖКХ у средней российской семьи вырастет на 500–550 рублей 22.09.2023, 22:000 Почти 500 книг передали в исправительную колонию в Середке 22.09.2023, 21:200 Спортивных лошадей не пропустили в Псковскую область из-за неправильного оформления документов
22.09.2023, 21:100 Умер бывший президент Италии 22.09.2023, 21:000 В Балтийском море обнаружили крупную утечку метана 22.09.2023, 20:403 Путин призвал поддержать темпы роста зарплат в России 22.09.2023, 20:201 Псковичи поборятся за победу во всероссийской игре «Зарница: Легенды будущего»
22.09.2023, 20:112 Россиянам пообещали доллар по 90-92 руб. к середине 2024 года 22.09.2023, 20:000 Вопросы защиты прав граждан обсудил омбудсмен с председателем Псковского областного суда 22.09.2023, 19:400 Благотворительная экоакция по сбору вторсырья пройдет в Пскове 29 и 30 сентября 22.09.2023, 19:400 Участок дороги Тешевицы - Гверстонь приводят в порядок в Печорском районе
22.09.2023, 19:310 Юрист рассказал, может ли неродившийся ребенок претендовать на наследство отца 22.09.2023, 19:200 Социальные выплаты проиндексируют по фактической инфляции 22.09.2023, 19:151 Интерактив: Ужасы нашего подполья 22.09.2023, 19:000 Подводный парк «Янтарный» открыли под Калининградом
22.09.2023, 18:552 Александр Козловский: Стоимость топлива в России скоро начнет снижаться 22.09.2023, 18:450 Систему теплоснабжения капитально отремонтировали в многоквартирном доме в Черехе 22.09.2023, 18:420 Назначен новый зампредседателя областного комитета по образованию 22.09.2023, 18:270 Омбудсмен посетил себежскую колонию
22.09.2023, 18:240 В России стартовали продажи iPhone 15 22.09.2023, 18:150 Новый путеводитель для романтиков и специалистов по профориентации презентовали в Пскове 22.09.2023, 18:000 Создать браслет из кожи смогут гости фестиваля плова под Островом 22.09.2023, 17:550 ФНС запустил интерактивный сервис подбора имени младенца на портале ЗАГС
22.09.2023, 17:540 Проекты в рамках сотрудничества с Белоруссией разрабатывают в Псковской области 22.09.2023, 17:520 Правительство России подготовило проект бюджета на 2024-2026 годы 22.09.2023, 17:420 Выставка «Сокровища из старого буфета» открылась в Пскове 22.09.2023, 17:380 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 сентября
22.09.2023, 17:290 Фестиваль «Мисс и Миссис Псков-2023» официально откроется 24 сентября  22.09.2023, 17:130 Упавший контейнер сломал ногу работнику псковского предприятия 22.09.2023, 17:040 Вопросы взаимодействия обсудил глава Пскова с генконсулом Казахстана 22.09.2023, 16:530 «Мы все отсюда вышли, даже если никогда здесь не были»: автор путеводителей-комиксов рассказала об ощущениях от Пскова
22.09.2023, 16:520 «Олимпийский диктант» вновь пройдет в Великих Луках 22.09.2023, 16:441 Псковские единороссы поздравили Анастасию Повторейко с награждением медалью «Луки Крымского» 22.09.2023, 16:361 Озимую рожь посеяли в пушкинском Бугрово 22.09.2023, 16:290 Путин вновь обсудил с Совбезом отношения с ближайшими соседями и союзниками
22.09.2023, 16:210 «Росгосстрах» начал продажи цифровых продуктов СК «Пульс» на своем сайте 22.09.2023, 16:070 Сразиться на спортивных мечах предложат гостям островского фестиваля плова 22.09.2023, 16:040 30-летие Центра лечебной педагогики отметили в Пскове 22.09.2023, 15:542 «Дневной дозор»: ожидается ли осенью рост цен в псковских ресторанах?
22.09.2023, 15:410 Арт-объект из старых труб создали работники  «Псковских тепловых сетей» 22.09.2023, 15:240 Псковские полицейские задержали межрегионального наркосбытчика, возбуждено 127 уголовных дел 22.09.2023, 15:100 В Госдуме предложили выдавать пожилым плиты с контролем выделения газа 22.09.2023, 14:580 «Квартирник»: Об электронной музыке не для дискотек, и как Skytrust добиваются воздушности в звуке. ВИДЕО
22.09.2023, 14:410 Опубликована программа закрытия мотосезона в Пскове 22.09.2023, 14:270 Продолжение фильма «Чебурашка» выйдет в 2026 году 22.09.2023, 14:170 Посвящённая Году педагога и наставника выставка откроется в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 22.09.2023, 14:030 «Хайпожоры»: Итоги ДЭГ, новый iPhone и нейросети ломают лингвистические границы. ВИДЕО
22.09.2023, 13:453 Цены на бензин на бирже упали на 10-11% 22.09.2023, 13:250 Каждый пятый россиянин верит в пользу гомеопатии - опрос 22.09.2023, 13:120 Почти 2 километра дороги приводят в порядок в псковских Крестах 22.09.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Об электронной музыке не для дискотек, и как Skytrust добиваются воздушности в звуке
22.09.2023, 12:590 Избран новый председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа 22.09.2023, 12:520 Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности 22.09.2023, 12:371 Вывоз валюты на 6 миллионов рублей пресекли пограничники в Псковской области 22.09.2023, 12:220 Фотофакт: Светофор на улице Чудской оборудовали допсекцией для поворота налево
22.09.2023, 12:101 Игорь Сопов: Псковская область занимает 4 место в России по уровню доверия к избирательной системе 22.09.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 22.09.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 сентября 22.09.2023, 12:000 Почти 300 тысяч автомобилей насчитывалось в Псковской области в 2022 году
22.09.2023, 11:580 «Квартирник»: Об электронной музыке не для дискотек, и как Skytrust добиваются воздушности в звуке 22.09.2023, 11:530 День избирательных комиссий торжественно отметили в Псковской области  22.09.2023, 11:400 Спектакль-концерт «Вертинский» представят в Пскове 28 сентября 22.09.2023, 11:220 Обеспыливание фресок провели в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря
22.09.2023, 11:040 В рубель: Пятница с тринадцатой и рекордная индексация 22.09.2023, 11:000 Студенты псковского колледжа искусств спросили у Владимира Рецептера, что есть счастье 22.09.2023, 10:480 Автомобиль подожгли в псковской деревне Борисовичи 22.09.2023, 10:410 Производство алмазов увеличится в Псковской области
22.09.2023, 10:360 «Хайпожоры»: Итоги ДЭГ, новый iPhone и нейросети ломают лингвистические границы 22.09.2023, 10:290 Рисков распространения чумы в России на сегодня нет - Роспотребнадзор 22.09.2023, 10:150 Пропавшую в лесу женщину нашли в Пустошкинском районе 22.09.2023, 10:000 Недруг человека
22.09.2023, 09:570 BMW и Volkswagen столкнулись на Четырех углах в Пскове 22.09.2023, 09:400 Какие меры поддержки положены малоимущим семьям в Псковской области 22.09.2023, 09:300 Раскрыть мошенников поможет знание ключевых фраз - эксперт 22.09.2023, 09:151 Посольство РФ посоветовало россиянам избегать поездок в Нидерланды на авто с российскими номерами
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru