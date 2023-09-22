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В Балтийском море обнаружили крупную утечку метана

Шведские ученые обнаружили крупную утечку метана в самой глубокой части Балтийского моря, говорится в релизе Стокгольмского университета.

«Мы знаем, что газ метан может пузырями выходить из неглубоких прибрежных (участков — ред.) дна в Балтийском море, но я никогда не видел такого интенсивного выхода пузырей и совершенно точно не из такого глубокого участка», — заявил доцент, преподаватель морской геофизики учебного заведения Кристиан Станне.

Утечку нашли во время экспедиции исследователей университета Линнеус и Стокгольмского университета по изучению метана, его источников и поглотителей в бескислородной среде в глубоких частях Балтийского моря, а именно — в Ландсортской котловине, пишет РИА Новости. Площадь участка, на котором произошел выброс, составляет около двадцать квадратных километров, он находится на глубине примерно 400 метров.

Ученые взяли множество проб осадка и образцов воды и выразили надежду, что после проведения анализов станет известно, почему так много метана вышло именно из этого участка.