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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале подтвердил информацию в СМИ о том, что стал сенатором от Запорожской области.

«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — написал он.

Рогозин последовательно занимается помощью военным в зоне спецоперации и поддержкой новых регионов. Бывший гендиректор «Роскосмоса» возглавляет группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости.

В прошлом году чиновник вместе с группой военных советников провел в ДНР около трех месяцев. В конце декабря гостиница в Донецке, где они проживали, попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали. В феврале он вернулся в зону боевых действий.

Рогозин был депутатом Госдумы с 1997 по 2007 года, с декабря 2003 по март 2004 занимал пост вице-спикера нижней палаты.

С 2008 по 2011 года — постоянный представитель России при НАТО.

В 2011 году Рогозина назначили заместителем председателя Правительства России, на этой должности он работал до 2018 года.

В 2018-2022 годах возглавлял Роскосмос.