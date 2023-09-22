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Россиянам рассказали, как сэкономить на имущественных налогах

До конца октября собственники квартир, дач, земель, автомобилей и другого имущества получат налоговые уведомления за 2022 год. Если есть сомнения в суммах, можно самостоятельно их пересчитать и представить возражения налоговой. А чтобы сделать это правильно, владельцам квадратных метров нужно учесть множество нюансов. Например, в некоторых регионах применяют понижающие коэффициенты, существуют также нормы площадей, которые не входят в налоговую базу. «Парламентская газета» разбиралась, как еще можно снизить платеж.

Федеральная антимонопольная служба напомнила на своем сайте, что оплатить налоги нужно до 1 декабря. Рассылают уведомления несколькими способами: через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС nalog.gov.ru или на едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. Тем же, кто на них не зарегистрирован — по почте заказными письмами. Но это не касается жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, где такие налоги пока не установили.

При расчете суммы за прошлый год произошли изменения по сравнению с 2021-м. Теперь в отношении личного транспорта вместо прежних трех применяют один повышающий коэффициент — 3. Он распространяется только на дорогие авто средней стоимостью от 10 миллионов рублей.

Кроме того кандидат экономических наук, финансовый аналитик и эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев посоветовал перед покупкой железного коня взвесить все последующие расходы, включая транспортный налог. Ведь он зависит не только от цены машины, но и от ее мощности и места регистрации: за автомобиль в 200 лошадиных сил москвич заплатит 10 тысяч рублей, а житель Мурманской области — 7 тысяч.

В некоторых регионах на недвижимость действуют понижающие коэффициенты, что тоже позволяет уменьшить платеж. Например, 0,4 — в Севастополе, 0,6 — в Республиках Алтай и Крым, Алтайском и Приморском краях, Волгоградской, Иркутской, Курганской, Свердловской, Томской областях и Чукотском автономном округе.

Но это не все послабления. Статья 403 Налогового кодекса предусматривает необлагаемые квадратные метры:

на жилой дом — в размере кадастровой стоимости 50 квадратов;

квартиру, часть жилого дома — 20 квадратов;

комнату, часть квартиры — 10.

Право на льготы имеют и многодетные с тремя и более несовершеннолетними детьми. На каждого ребенка в таком случае полагается определенное количество метров, на которые налог не начисляют.