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В России и мире

Кинолог призвал не очеловечивать собак

24.09.2023 18:40|ПсковКомментариев: 0

Собаки не воспринимают своих хозяев, как может иногда казаться человеку, в качестве лучших друзей, родителей или воспитателей, собаководу важно понимать характер своих взаимоотношений с псом, чтобы обоим было комфортно жить рядом друг с другом, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Поведение собак по отношению к владельцам зачастую воспринимается как отношение ребенка к родителю. Но здесь не стоит проводить аналогии, очеловечивая собаку. Мы для питомцев — надежный островок безопасности, который позволяет им комфортно сосуществовать рядом с человеком. Грубо говоря, хозяин для питомца — источник пищи и комфорта, с которым ему приятно жить рядом», — сказал Владимир Голубев.

По его словам, хоть собаки и давно живут в человеческом обществе, они по-прежнему сохраняют особенности поведения и имеют свои способы общения и потребности. Кинолог уточнил, что собаки пользуются благами, которые предоставляет человек, и с течением времени подстраивают свое поведение так, чтобы получать максимальную выгоду от совместного проживания. Взамен они готовы выполнять требования хозяина, чтобы приводить его в благодушное состояние и вызывать желание еще больше заботится о них, отметил Голубев.

«Взаимоотношения между собакой и человеком называются протокооперацией. Обе стороны приходят к балансу своих интересов и учатся гармонично сосуществовать на одной территории. От нашего понимания этих процессов будет зависеть, у кого из совместно проживающих на одной территории будет больше прав, а у кого — больше обязанностей», — подчеркнул президент РКФ.

Он отметил, что, несмотря на то что человеку кажется очевидным, что правила устанавливает он, это зачастую оказывается не так. Собака может убегать по своим делам на прогулке, будить ночью, чтобы поиграть, хватать куски со стола или рычать на домашних, если они мешают ей заниматься желаемым делом. Голубев пояснил, что списывать такое поведение на плохой характер собаки не стоит, на самом деле хозяин просто не объяснил ей правила, действующие в доме.

При этом он указал на то, что и человеку комфортно жить со счастливым питомцем, а не с запуганной, стрессующей от обилия запретов собакой. Поэтому ответственный хозяин должен учитывать естественные потребности собаки, заботиться о ее здоровье, давать возможность получать адекватные физические и умственные нагрузки, удовлетворять ее потребности в развитии, игре и познавательной деятельности, заметил кинолог.

В то же время он предостерег от того, чтобы очеловечивать собак и приписывать им чувства и желания, которые животные на самом деле не испытывают. В частности, Владимир Голубев напомнил, что у собак нет абстрактного мышления, они не способны испытывать стыд, мстить хозяину за наказание или строить планы на будущее. Поэтому зачастую недоверие и недопонимание возникает, когда хозяин пытается наказать питомца за поступки, которые тот совершил несколько часов назад, пока хозяина не было.

«Например, хозяин пришел с работы и увидел разорванный шнур от зарядного устройства, собака радостно встречает владельца, но в ответ получает ругань и недовольство хозяина, она пугается и пытается принять позу подчинения, чтобы владелец перестал ее пугать. Собаки не могут произвольно вспомнить свои поступки, которые они совершали несколько часов назад, поэтому, с точки зрения собаки, у нее неуравновешенный хозяин, который то радуется, когда его встречают, то беспричинно гневается», — рассказал президент РКФ.

«Она совершенно не увязывает такое поведение владельца с разгрызенным ей несколько часов назад от скуки проводом. Через несколько таких повторений собака усваивает только одно: что при возвращении владельца надо принимать позу подчинения и делать "виноватый" вид, который по какой-то неведомой ей причине, нравится хозяину», — добавил он.

Такое поведение собаки не является сигналом раскаяния, в то же время она не перестанет «громить» квартиру, потому что не поймет, за что ее наказали.

Теги: #собака
Источник: Псковская Лента Новостей
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