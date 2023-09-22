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Младшему медперсоналу повысят зарплату в 2024 году

В следующем году продолжат выделять деньги на оказание высокотехнологичной медпомощи пациентам, выявление онкозаболеваний, реабилитацию переболевших COVID-19. Часть финансов пустят на повышение зарплат младшему медперсоналу. Это следует из проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Документ опубликован на портале проектов правовых нормативных актов, пишет «Парламентская газета».

В следующем году планируют увеличить доходы фонда на 20 процентов по сравнению с текущим годом. Они составят 3,75 триллиона рублей.

Основная статья расходов — субвенция территориальным фондам на финансирование базовой программы ОМС. В 2024 году размер субвенции вырастет на 13,6 процента и составит 3,12 триллиона рублей. Эта сумма позволит каждому россиянину, имеющему полис, воспользоваться базовой программой ОМС, включая диспансеризацию и высокотехнологичную медпомощь. Также в бюджете заложены деньги на реабилитацию людей, перенесших коронавирус, помощь больным с онкозаболеваниями, высокотехнологичную помощь, не включенную в программу ОМС.

В пояснительной записке отдельно отмечено, что средства обеспечат увеличение заработной платы младшего медицинского персонала на индекс потребительских цен с 1 октября.

Также в проекте указано, что в следующем году 96,3 миллиарда рублей пойдут на выплаты медработникам. Получателями станут 901,6 тысячи человек.

Для выплат врачам предусмотрено 44,8 миллиарда рублей — получателями станут более 253 тысяч человек. Сейчас эта категория работников ежемесячно получает выплату размером 18,5 тысячи рублей.

Врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, ежемесячно получают 14,5 тысячи рублей. Для них в бюджете ФОМС предусмотрено 37 миллиардов рублей — получателями станут 212 тысяч специалистов.

Более 1,6 миллиарда рублей направят врачам скорой медицинской помощи - всего 11 708 медикам, которые ежемесячно получают социальную выплату в размере 11,5 тысячи рублей.

На выплаты младшему медперсоналу предусмотрено 2,7 миллиарда рублей. Их получат 50 455 сотрудников. В районных и участковых больницах сумма выплаты составляет 4,5 тысячи рублей каждый месяц.

Также заложены расходы на софинансирование зарплат врачей и среднего медицинского персонала для устранения кадрового дефицита, стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний, финансирование медпомощи жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.