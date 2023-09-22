В России и мире

Житель Омской области застрелил двух сыновей и покончил с собой

В Люблино Омской области мужчина застрелил двух своих сыновей, брата жены и затем покончил с собой. Об этом 24 сентября сообщили «Известия» со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса.

«<…> Из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, трех и пяти лет, после чего покончил с собой», — сказано в сообщении.

30-летней супруге с двумя другими детьми в возрасте одного года и семи лет удалось убежать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося.