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Первые в России квоты на парниковые выбросы установили на Сахалине

В рамках Сахалинского эксперимента установлены первые в России квоты на парниковые выбросы, за превышение которых будут взимать по тысяче рублей за тонну CO₂-эквивалента, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова.

«27 сентября в рамках энергетического форума "Нефть и газ Сахалина 2023" были утверждены квоты на выбросы парниковых газов», - приводит сообщение РИА Новости.

Квоты утверждены для 35 компаний, которые по итогам первой в стране верификации представили углеродную отчетность за 2022 год с превышением порога в 20 тысяч тонн CO₂. Для сравнения, на федеральном уровне с этого года действует обязательство сдавать углеродную отчетность для эмитентов со следом выше 150 тысяч тонн CO₂.

По итогам 2025 года сахалинским компаниям предстоит совокупно сократить порядка 160 тысяч тонн CO₂-эквивалента, что составляет менее 2% от уровня выбросов 2022 года с учетом планов по росту производства.

С учетом реализации Сахалинского эксперимента будет строиться и национальная система углеродной отчетности. На данный момент квоты и плата за их превышение действуют только на Сахалине. В перспективе рассматривается вариант распространения этих практик на всю страну.

Цель Сахалинского эксперимента, начатого с 1 сентября 2022 года, - достижение до 31 декабря 2025 года углеродной нейтральности на территории Сахалинской области. Сахалин станет первым в России углеродно-нейтральным регионом, то есть субъектом, где выбросы парниковых газов сбалансированы их поглощением.

Напомним, ученые предсказали, что через 250 млн лет планета Земля станет практически непригодной для жизни.