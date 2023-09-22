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МИД Эстонии одобрил предложение по полному торговому эмбарго России

Правительство Эстонии одобрило предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза в отношении России, включая введение полного торгового эмбарго, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД,

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, необходимо продолжать ужесточать санкции против России, усиливать их реализацию и усложнять уклонение от санкций. «Эстония требует, чтобы новый пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго против России. В случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, мы также одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций», - цитирует министра пресс-служба.

Цахкна уточнил, что эти предложения будут включать в себя запрет на транзит подпадающих под санкции товаров, более резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей и подтверждение того, что Европейский Союз будет замораживать российские активы до тех пор, пока не будет компенсирован военный ущерб Украине.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.