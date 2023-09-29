В России и мире

Учителям и родителям запретили общаться в мессенджерах в российском городе

Екатеринбургским учителям запретили общаться с родителями учеников в WhatsApp (мессенджер принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной) и Telegram. Об этом сообщили родители учеников, передают в субботу российские СМИ. Такие меры приняты для перевода школьного общения на платформу «Сферум» от VK.

С 1 октября классным руководителям запрещено вести родительские чаты, говорится в сообщении на скриншоте, который публикует издание E1.ru. Пока держать связь с родителями предлагается с помощью рукописного дневника.

Как напоминает «Коммерсант», 29 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования госкомпаниями и структурами, оказывающими госуслуги, иностранных мессенджеров для передачи личных данных, информации о платежах, переводах и банковских счетах. 1 марта закон вступил в силу. Перечень таких сервисов опубликован на сайте Роскомнадзора. Среди запрещенных программ Telegram, WhatsApp, Viber. Запрет распространяется также на Microsoft Teams, Discord, Skype for Business, Snapchat и другие.